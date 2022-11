Svegliati da un allarme misterioso 

Se si sia trattato di uno scherzo o di un allarme partito per caso da qualche edificio della zona resta quasi un mistero, l’unica cosa certa è che nella notte tra domenica e lunedì una parte di Selargius è stata svegliata intorno alle 4.30 da una voce che al megafono ripeteva di evacuare un ufficio. Decine le segnalazioni - concentrate sui social network - arrivate dalla zona intorno al cimitero di via Roma, dal rione di San Lussorio e dal quartiere a ridosso della 554.

«Attenzione prego, si è creata una situazione per la quale dobbiamo sgomberare l’ufficio. Cerchiamo di abbandonare l'ufficio immediatamente attraverso le uscite di sicurezza», la frase che in tanti hanno sentito in piena notte, ripetuta - pare - anche in francese e in inglese. Chi alle 4 e mezza, chi mezz’ora dopo, altri ancora alle 5,30, in diverse zone della città, e c’è persino qualche segnalazione che arriva da Quartucciu. Tutti svegli con il pensiero rivolto agli allarmi per il meteo sempre più frequenti in questo periodo, e all’ultima tragedia che ha coinvolto Ischia.

I racconti

Nessuna richiesta di intervento arrivata nella stazione dei carabinieri, tantomeno nella sede dei vigili urbani. Tutte le segnalazioni si sono centrate su Facebook. Lucrezia Siddi, residente in via De Gasperi, lo strano allarme lo ha sentito intorno alle 5,30. «All’inizio non capivo cosa dicesse, ho persino pensato che fosse ricollegato alla guerra, anche perché sembrava quasi provenisse da un elicottero in volo. Poi, ancora incredula», dice, «mi sono svegliata e ho registrato un video con l’audio dell’annuncio che veniva ripetuto».

Ma la ragazza non è la sola ad essersi svegliata. «L’ho sentito pure io in via Manin», scrive Sergio Lorrai nella pagina Facebook di Selargius, «sembrava vicino». «È passato anche a Quartucciu», le parole di Mary Pisu che ha ipotizzato si trattasse di un mezzo con altoparlante a bordo. Ma c’è chi è certo si sia trattato dell’allarme di una nuova attività commerciale che sta nascendo lungo la 554.