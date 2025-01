Sveglia con Italia-Stati Uniti 

Melbourne. Chi non l’ha fatto addirittura prima per assistere al match tra Lorenzo Sonego e l’ungherese Florian Marozsan (appena 4 posti dietro di lui nel ranking), vivrà un risveglio tennistico all’insegna della doppia sfida Italia-Stati Uniti. Secondo programma, alle 7 Lorenzo Musetti (numero 15 del mondo) affronta il numero 20 Ben Shelton, mancino altrettanto imprevedibile. Alle 9, Jannik Sinner torna in campo per affrontare Marcos Giron, 31 anni e numero 46 del ranking: chi vince si trova di fronte Kekanovic o Rune che scendono in campo poco dopo.

Le donne

Sempre alle 9, primo severo esame per Jasmine Paolini. Alla Margaret Court Arena, la toscana, quarta giocatrice del mondo, affronta l’ucraina Elina Svitolina, ex numero 3, due volte ai quarti su questi campi in passato, anche se adesso è classificata al n. 27. Chi vince trova negli ottavi la brasiliana Beatriz Haddad Maia (17 Wta) o la russa Veronika Kudermetova (75)

I favoriti

Intanto, a 37 anni e con qualche acciacco sulle spalle, Novak Djokovic è sempre al centro della scena a Melbourne, dove ha vinto ben dieci volte. La vittoria in tre set sul ceco Machac (6-1 6-4 6-4) che lo porta agli ottavi degli Australian Open per la 17ª volta e sembra aver restituito al circuito il miglior Djokovic, con Andy Murray, il suo nuovo allenatore. Nole troverà ora un altro ceco, Jiri Lehecka, numero 29del circuito. Sarà la prova generale prima del - presumibile - quarto di finale con Carlos Alcaraz, che ha eliminato il portoghese Nuno Borges (n.33 Atp) col punteggio di 6-2, 6-4, 6-7, 6-2. Anche Alexander Zverev, n.2 al mondo, si è qualificato agli ottavi battendo 6-3, 6-4, 6-4 il britannico Jacob Fearnley.

Avanti in doppio

Intanto avanzano le due principali coppie azzurre. Simone Bolelli e Andrea Vavassori (numero 3 del tabellone) accedono agli ottavi. La coppia azzurra ha eliminato l'altro italiano Luciano Darderi e l'ecuadoriano Diego Hidalgo dopo due tie break: 7-6(7/3) 7-6(7/4). Ora gli spagnoli martinez-Munar. Approda ai sedicesimi invece la coppia Sara Errani-Jasmine Paolini: le azzurre hanno battuto per 6-1, 7-5 le australiane Hon-Saville. Le campionesse olimpiche affronteranno Mirra Andreeva e Diana Shnaider, riedizione della finale di Parigi.

