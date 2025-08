Sveglia alle 6,30 per buttare il vetro 

Da ieri, l’emergenza rifiuti è in mano alla puntualità dei cittadini: un’ordinanza sindacale ha rivoluzionato i turni di raccolta porta a porta e i conseguenti orari di esposizione dei mastelli. Ritiri notturni e tempi tassativi per esporre i contenitori fuori dal portone, gli olbiesi insorgono. Oltre a lamentare ripetuti mancati ritiri di ogni tipo di spazzatura, da ieri fanno i conti con le alzatacce per sistemare i bidoni (quelli che contengono il vetro, dalle 6:30 alle 7) e con gli orari inderogabili del loro sgombero dai marciapiedi. Affidano ai social sfoghi e denunce: in molti propongono di posizionare i mastelli davanti al municipio, altrettanti minacciano manifestazioni di protesta e tutti contestano gli orari troppo restrittivi da rispettare e con un calendario difficile da interpretare.

Nell'ultimo Consiglio comunale, qualche giorno fa, il sindaco, Settimo Nizzi, ha confessato di trascorrere “buona parte della sua giornata lavorativa a cercare soluzioni per arginare il fenomeno: la strada è lunga ma il nostro lavoro è incessante”. Le nuove regole sono la prima azione del progetto di igiene urbana revisionato dall'amministrazione comunale a fronte di quella che il primo cittadino ha definito “una pessima gestione da parte della società De Vizia transfer”. Prossimo step, l’attivazione di nuovi Centri ambientali mobili, in totale sei, ed è in corso una trattativa con il Cipnes, che gestisce la discarica di Spiritu Santu, per mettere a punto la possibilità di aumentare la disponibilità di orario di conferimento dei rifiuti ritirati.

