«Svegli le coscienze e unisca la Chiesa» 

Il Papa che desidera la Chiesa è quello che «meglio sappia risvegliare le coscienze di tutti e le energie morali e spirituali nella società odierna, caratterizzata da grande progresso tecnologico, ma che dimentica Dio».

«Tornante difficile»

Ieri con il consueto piglio sicuro il 91enne cardinale decano Giovanni Battista Re, nella messa “Pro eligendo Romano Pontifice” concelebrata a San Pietro davanti a cinquemila fedeli fra i quali 340 tra cardinali, vescovi e prelati, ha tratteggiato la figura che dovrà prendere il posto di Francesco. E ha invocato nell’omelia «l’aiuto dello Spirito Santo» perché «sia eletto il Papa di cui la Chiesa e l’umanità hanno bisogno in questo tornante della storia tanto difficile, complesso e tormentato». I cardinali elettori «si preparano ad un atto di massima responsabilità umana ed ecclesiale e ad una scelta di eccezionale importanza - ha spiegato Re nell’omelia - un atto umano per il quale si deve lasciar cadere ogni considerazione personale, e avere nella mente e nel cuore solo il Dio di Gesù Cristo e il bene della Chiesa e dell’umanità».

«Santi e grandi»

Secondo il cardinale decano, nel sottolineare che «l’amore è la sola forza capace di cambiare il mondo» e ricordando l’invito che viene dalla liturgia del giorno «all’amore fraterno, all’aiuto vicendevole e all’impegno per la comunione ecclesiale e per la fraternità umana universale», fra i compiti di ogni successore di Pietro c’è quello «di far crescere la comunione: la comunione di tutti i cristiani con Cristo; la comunione dei vescovi col Papa; la comunione dei vescovi fra di loro». E «non una comunione autoreferenziale, ma tutta tesa alla comunione fra le persone, i popoli e le culture». C’è poi il forte richiamo «a mantenere l’unità della Chiesa», che è «voluta da Cristo», «un’unità che non significa uniformità, ma salda e profonda comunione nelle diversità, purché si rimanga sempre nella piena fedeltà al Vangelo». L’invocazione allo Spirito, «che negli ultimi cento anni ci ha donato una serie di Pontefici veramente santi e veramente grandi», è anche che «ci regali ora un Papa secondo il cuore di Dio per il bene della Chiesa e dell’umanità». «Il mondo di oggi attende molto dalla Chiesa - ha sottolineato infine Re - per la salvaguardia di quei valori fondamentali, umani e spirituali, senza i quali la convivenza umana non sarà migliore né portatrice di bene per le future generazioni».

L’incubo

Proprio i cardinali elettori entravano in Conclave, la “terza guerra mondiale a pezzi” di cui parlava Bergoglio divampava sempre più. Martedì lo stesso Collegio cardinalizio, dopo la dodicesima e ultima congregazione generale, ha lanciato un appello per la fine degli scontri su tutti i fronti di guerra, invitando «tutti i fedeli a intensificare la supplica al Signore per una pace giusta e duratura». Una sofferenza che inevitabilmente echeggia anche nella Sistina, in particolare tra gli elettori arrivati dalle zone interessate: ad esempio Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, o l’arcivescovo di Teheran Dominique Joseph Mathieu; ma anche l’ucraino Mykola Bychok, arcivescovo di Melbourne, i cardinali elettori indiani Filipe Neri Ferrao, Cleemis Baselios, Anthony Poola e George Jacob Koovakad, il pakistano Joseph Coutts, il birmano Charles Maung Bo; o ancora il congolese Fridolin Ambongo Besungu, il sudanese del sud Stephen Mulla, il centrafricano Dieudonné Nzapailanga.

