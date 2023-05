Svastiche sui muri in pieno centro: protesta dell’Anpi 

Compaiono sui muri delle case, nei pressi di scuole, in negozi e attività del centro. Alcune zone della città sono ormai tappezzato da simboli nazifascisti, ormai non più una novità. Svastiche, croci celtiche e fasci littori non hanno mai smesso di fare capolino nei muri del capoluogo e di vari paesi. Una situazione che l’Anpi, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, ritiene oggettiva: «Le rivendicazioni di matrice neonazista o fascista tra le vie di Cagliari sono aumentate - spiega Michela Lippi, presidente della sezione cittadina - lasciarle lì significa tollerare l’intollerabile».

Le radici dell'odio

Un fascio littorio in via Bosa sul muro di una scuola primaria, una croce celtica su un rudere in via San Rocco, una svastica accanto alle finestre di un’abitazione privata in via San Giovanni. Sono solo alcuni degli esempi di simboli neofascisti comparsi di recente. «Le scelte politiche di tolleranza verso personalità, associazioni o gruppi che abbracciano ideologie nazifasciste legittima tali posizioni nello spazio pubblico» sostiene Lippi, che aggiunge: «in Italia non ci si è mai presi la responsabilità di sradicare la cultura e l’immaginario fascista e oggi questo è uno dei risultati: una città tappezzata di segni considerati graffiti come altri, e non simboli di un’oppressione e odio che ha distrutto e marginalizzato luoghi, persone e identità». Un reflusso di cultura neofascista che per la presidente dell’Anpi è quindi sintomatico di una «depenalizzazione del nazifascismo», ma non solo. «È anche una conseguenza dell’isolamento sociale - spiega - da tempo molte aree e istanze della popolazione sono marginalizzate, e a necessità e persone dimenticate dalle istituzioni purtroppo negli ultimi anni si sono avvicinati soprattutto gruppi di estrema destra che guardano all’oppressione di alcuni come la chiave per la sopravvivenza di altri, ma il fascismo non può essere considerato una posizione politica, è terrorismo».

«Non semplici simboli»

Stabilire una cronologia non è semplice, ma sono gli stessi muri a rivelare come siano diversi i tentativi di coprire i simboli nazifascisti. Altrettanti però, gli interventi per ripristinarli. «È un pericolo considerare queste azioni in città come maleducazione o mancato rispetto dello spazio pubblico, sono letture superficiali» spiega Ester Cois, sociologa del territorio all’Università di Cagliari. Un’approssimazione problematica in quanto - prosegue Cois - «non sono simboli neutri come altri, vengono materialmente prodotti e restano nello spazio pubblico creando inoltre conseguenze e rievocazioni dolorose: anche fossero affermazioni annoiate non le sottovaluterei, a prescindere dall’intenzione gli effetti restano seri». Se i tentativi di copertura sono «forme di cittadinanza diretta, atti orizzontali di dialettica che però non sono mediati», per la sociologa intervento funzionale è anche «fornire informazioni corrette e documentate su che cosa quei segni significhino». Anche perché, come sottolinea in conclusione Anpi Cagliari, «l’antifascismo dovrebbe essere il criterio minimo indispensabile per potersi definire esseri umani prima e comunità poi» aggiunge Lippi. «Il 25 aprile, tra le tante cose, ci ricorda che non può esistere democrazia se si ammettono realtà neofasciste: teniamolo a mente».