Svastiche e scritte contro i trans 

Insulti contro i trans e svastiche in piazza Maria Lai, nel cuore del quartiere Castello, divenuta negli ultimi anni luogo di ritrovo per le attività pubbliche di Non Una di Meno, associazione che si batte contro le discriminazioni e la violenza di genere. La mano non è certa ma i contenuti delle ingiurie affidate ai muri chiariscono che la matrice è unica: l'odio.

Lo sfregio

«Lunedì siamo arrivate in piazza per fare quello che facciamo lì l’8 di ogni mese da quasi un anno», spiega Giulia Zucca, «ovvero scrivere i nomi delle donne, delle lesbiche e delle persone trans uccise nell'ultimo mese per commemorarle; ma quello che abbiamo trovato ci ha scioccato: la piazza era devastata, i murales coperti da svastiche, croci celtiche, simboli fallici, insulti transfobici e incitamenti all’odio; un attacco diretto a un luogo che per noi e per la comunità, ha una valenza fondamentale». Simboli neofascisti e nazisti, ingiurie e minacce contro le persone trans, linee scure tracciate di netto allo scopo di cancellare la memoria e le rivendicazioni che identificavano quella piazza come luogo dove la lotta contro la violenza di genere, si declina in più forme.

«Quella di scegliere una piazza dove incontrarci, dialogare e preparare azioni aspettando l'otto marzo è una pratica che Nudm porta avanti in più parti d'Italia e che abbiamo adottato anche noi», spiega Marta Onnis Deidda, attivista, che aggiunge: «abbiamo scelto quella piazza sia perché dedicata a un'artista, Maria Lai, che credeva nella condivisione e nella comunità, sia perché luogo di ritrovo raccolto, dove nominiamo le persone che muoiono per atti di femminicidio, lesbicidio e transicidio preparando dei nastri fucsia dove scriviamo nome, cognome ed età e leggendoli ad alta voce perché non siano dimenticate».

Rabbia e dolore

I nastri non ci sono più: sono stati strappati via «come a dire che tutto ciò non esiste - prosegue Onnis Deidda - ma in realtà non è così, esiste eccome e quello al quale abbiamo assistito è la violenza fascista che vuole e legittima l'eliminazione di esseri umani». Per Nudm ciò che è accaduto nella piazza è «una violenza gratuita, ingiustificabile e inaccettabile» alla quale si vuole dare una risposta, «con rabbia e con amore». «Organizzeremo presto un evento in piazza Maria Lai - concludono le attiviste - per sottolineare l'importanza della condivisione e delle azioni collettive, per ripristinare quel luogo e trattarlo nella maniera più rispettosa possibile, rispondendo al fascismo con la bellezza, la solidarietà, il rispetto e dimostrando che una società che non giudica le persone per il loro aspetto, corpo, per le emozioni e per l’identità che vivono, esiste e non può essere cancellata».