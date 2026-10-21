Svanito nel nulla dopo la sentenza 

Ha rotto il braccialetto elettronico nel suo giardino. Un ettaro di terra vicino al capannone e al canalone. E poi è sparito appena passata la pioggia. Così è fuggito Fabio Fois, 62 anni, originario di Loceri, da una vita a Girasole. Poco prima la Cassazione aveva reso definitiva la sua condanna all’ergastolo per l’omicidio di Fabio Longoni, 39 anni, ucciso il 22 novembre 2017 vicino all’ovile di Niu Abila per una vendetta nata dal furto di due asinelli. Fois aspettava. Quando il verdetto è rimbalzato da Roma nel tardo pomeriggio, sei pattuglie dei carabinieri e il personale della squadriglia erano già davanti alla sua casa. Pronti a portarlo in carcere dopo sei anni ai domiciliari. Ora in Ogliastra i latitanti in fuga sono due. Con Fois c’è Roberto Arzu, di Arzana, sparito alla vigilia di un’udienza in Cassazione poi rinviata.

In fuga

Il giudice, per i domiciliari, gli aveva concesso un raggio larghissimo: un ettaro intero per prendersi cura della sua porcilaia e della sua proprietà. Da lì è partita la fuga. Dal confine a sud del suo terreno di Birdesu, tra Girasole e la diga di Santa Lucia. Un punto cieco, a ridosso di un canalone, vicino al capannone degli attrezzi. Un ettaro che per sei anni è stata la sua prigione. I militari hanno ritrovato il braccialetto elettronico. Tagliato con qualcosa di affilato, forse le stesse cesoie per i maiali. Buttato a terra. Ha scelto il momento giusto. Il cielo di Girasole aveva appena rovesciato acqua per ore, la terra era molle, Fois si è infilato nel canalone ed è sparito. Una clamorosa fuga, che ha lasciato molta tensione tra gli addetti ai lavori. Nei corridoi del Tribunale, tra carabinieri e uffici giudiziari, non si parla d’altro. C’è imbarazzo. C’è rabbia. Perché un ergastolano definitivo non sarebbe dovuto scappare. Interpellata sul caso, la procuratrice di Lanusei, Paola Dal Monte, non ha rilasciato dichiarazioni. Silenzio. Un silenzio che pesa quanto quel braccialetto tagliato e ritrovato nel fango di Birdesu.

Detenuti irreperibili

Ora Fois è irreperibile. Come lui anche Roberto Arzu, il 59enne di Arzana del quale non si hanno più tracce dal 6 ottobre scorso. Quel giorno la Cassazione avrebbe dovuto emettere un verdetto sui suoi guai giudiziari ma lui ha anticipato tutti e si è dileguato. Per giunta, la sentenza non è neppure arrivata per un inconveniente al giudice. Al netto di tutto, è la seconda volta in quattordici giorni che in Ogliastra succede la stessa cosa. Non una faccenda normale.

Due detenuti ai domiciliari, evasi. Spariti nel nulla. Prima Arzu (avvocati Francesco Marongiu e Rita Dedola). Poi, adesso, Fois (Marcello Caddori). Due uomini che la terra sembra aver inghiottito. Due misure cautelari di certo non stringenti, due braccialetti che non hanno retto. Le forze dell’ordine li cercano ovunque.

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