“Svaniti nella notte” è il thriller italiano che segna il buon ritorno di Scamarcio 

Crisi di coppia e pagamento di un riscatto si mescolano in “Svaniti nella notte”, thriller diretto da Renato de Maria disponibile su Netflix che gioca con l’effetto sorpresa per mettere in scena l’insospettabile, al fianco di una coppia inedita composta da Riccardo Scamarcio e dalla star di “Peaky Blinders” Annabelle Wallis.

Gli ex coniugi Pietro ed Elena si accordano in tribunale per l’affidamento dei figli. Alcuni conti in sospeso costringono Pietro a trattare con dei loschi individui; ostinato a non voler perdere la casa pur di saldare un debito, assiste impotente al rapimento dei suoi bambini. Il sequestratore chiede centocinquanta mila euro in contanti da consegnare entro il giorno successivo. Con le pressioni della ex moglie e così poco tempo a disposizione Pietro si rivolge a Nicola, un capo malavitoso di vecchia conoscenza. Il boss accetta di provvedere alla somma chiedendogli in cambio un favore: partire per la Grecia e occuparsi di una partita di droga. Per la prima volta alle prese con un’operazione tanto rischiosa, sarà possibile gestire tutto senza imprevisti? Gli schemi classici del cinema ad alta tensione tornano in una rimessa a lucido che trae lustro soprattutto dalle performance degli attori, basti pensare all’intensità della Wallis e all’azzeccata caratterizzazione di Massimiliano Gallo. Convincente anche Scamarcio, in particolare nelle fasi più concitate da cui traspare l’ansia e la perdita del controllo.

