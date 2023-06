Svaniti 1.133 abitanti  nell’ultimo anno, l’età media è 51 anni 

Sempre di meno, sempre più soli e sempre più vecchi. Con una eccezione: la popolazione straniera, unico dato in crescita. Cagliari continua a perdere abitanti, ben 1.133 rispetto al 2021. E se la tendenza registrata dall'Atlante demografico 2022 pubblicato dal Comune dovesse essere confermata anche per il prossimo anno, il capoluogo scenderebbe per la prima volta al di sotto dei 150mila residenti.

I numeri

Per ora resta al di sopra, anche se di pochissimo: al 31 dicembre 2022 i residenti erano 150.679. Aumenta, dome detto, il numero dei cittadini stranieri: sono 9.480 i residenti in città con un crescita rispetto al 2021 di 253 unità. E con un'incidenza del 6,29% sul totale della popolazione. In leggero aumento il dato sull'età media con i 51,01 anni contro i 50,82 dell'anno precedente. Un trend valido anche per gli stranieri che passano dai 38 ai 38,52 anni.

In generale la fascia di età decennale più rappresentata è quella dei cinquantenni, con complessive 25.764 (17,10%) unità. Seguita da quella dei sessantenni il cui numero è pari a 22.212 (14.74%). I bambini al di sotto dei 10 anni sono 8.014 (5.32%), mentre i cittadini sopra i 65 anni sono 43.731 (29.02%) di cui 23.404 (15,53%) ultra settantacinquenni.

La città dei single

A Cagliari risiedono 78.403 famiglie: di queste, il 49,06% è costituito da una sola persona, mentre il 25,36% è composto da due persone. Poche le famiglie numerose: solo il 2,64 dei nuclei familiari ha 5 componenti o più. Il saldo naturale, cioè la differenza tra il numero dei nati e quello del morti e pari a -1.762 (nati 635 - morti 2.397). La differenza tra immigrati (4.510) ed emigrati (3.615) porta ad un saldo migratorio positivo (895).

Gli stranieri

Per quanto riguarda i cittadini stranieri le quattro comunità più numerose sono quella filippina, ucraina, rumena e cinese che ammontano nel loro insieme al 45,3% degli stranieri.

