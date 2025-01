Svaniscono i sogni della Tharros, Guspini si rilancia 

Guspini 2

Tharros 0

Guspini (4-4-2) : Fortuna, Montesuelli, G. Medda, Ruggeri, Uccheddu, M. Medda, Piro (22’ st Ambu), Fadda (38’ st Pusceddu), Mboup (44’st Pugliese), Marci (29’st Cardia), Agostinelli (7’ st Figos). In panchina Saba, Pinna, Scanu, Zucca. All. Dessì.

Tharros (4-4-2) : Manzato, Sardo, Perilli (25’ st Enna), Berghmans, Lonis, Narese, Fed. Ferrari (16’ st Gianoli), Fel. Ferrari (29’ st Ledda), N. Orrù (1’ st Cau), Cecconato, F. Orrù (33’ st Pintus). In panchina Frogheri, Piras, Castagna, Mereu. All. Lai.

Arbitro : Demurtas di Tortolì.

Reti : 38’ pt (r) Marci, 25’ st Mboup.

Note : ammoniti Piro, Fed. Ferrari, Lonis. Espulsi Ruggeri, Cardia, Berghmans, Cecconato, Narese e l’allenatore ospite Lai. Angoli 4-2 per il Guspini. Recupero pt 5’, st 7’.

Guspini. Il Guspini c’è, eccome. Vola e con un gol per tempo piega, senza se e senza ma, una Tharros arrivata al Comunale per fare risultato ma costretta alla resa. Partita perfetta per i ragazzi di Dessì scesi in campo con la giusta determinazione e bravi fin da subito a mettere in apprensione la retroguardia ospite.

Che gli oristanesi siano destinati a un pomeriggio di sofferenza emerge fin dai primi minuti quando prima Montesuelli al 6’ e poco più tardi G. Medda sfiorano il gol con due conclusioni che si stampano sulla traversa. La frittata per la Tharros arriva però al 16’ quando Berghmans prende due gialli nel giro di pochi minuti e si fa espellere. I ragazzi di Lai reagiscono e al 27’ Ferraro ci prova dal limite, Fortuna ben piazzato non si fa sorprendere. Al 36’ si sblocca il risultato: fallo di mano in area di Perilli, Demurtas decreta il penalty trasformato da Marci con sicurezza. La replica ospite si concretizza con due tentativi di Cecconato e Federico Ferrari. Nella ripresa al 2’ il rosso diretto a Ruggeri, ristabilisce la parità numerica. Il match è più equilibrato e Fortuna al 4’ vola sulla botta di Ferrari. Poi Mboup al 26’ chiude in contropiede la gara. Il finale di gara, complice un eccessivo nervosismo, costringe l’arbitro a estrarre tanti cartellini rossi (alla fine saranno sei in tutto).

