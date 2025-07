Svaligiato il negozio Unieuro 

Iphone e altri telefoni, smartwatch di ultima generazione e tanti altri dispositivi portati via la scorsa notte da Unieuro, nell’area commerciale di Carbonia, dopo una spaccata in piena regola. Un bottino che si aggira a circa novantamila euro.

Il colpo

Il furto è stato compiuto nella notte tra mercoledì e giovedì poco dopo le tre del mattino. Da quanto hanno mostrato le telecamere di videosorveglianza del centro commerciale “Le tre finestre” in cui si trova il megastore, due malviventi arrivati a bordo di una Fiat “500 X” hanno parcheggiato nel piazzale della vecchia stazione, situato a ridosso dell'area commerciale. Hanno abbattuto con un piccone una grande vetrata del centro commerciale, un punto in cui non sono presenti le scaffalature interne e che separa l'esterno con il magazzino del negozio, Da qui i ladri hanno avuto via facile e si sono addentrati nel negozio strisciando nel pavimento per eludere temporaneamente il sistema di videosorveglianza fino a raggiungere il bancone centrale. Hanno agito in pochissimi minuti: hanno svuotato gli armadietti contenenti numerosi Iphone, Samsung e altri telefoni cellulari, oltre a numerosi smartwatch e airpods, tutti oggetti di piccole dimensioni e ancora imballati. Il tutto sotto gli occhi delle telecamere che hanno immortalato tutta la scena del furto all’interno e all'esterno dell’area.

L’allarme

Non si dà pace Luca Grussu, responsabile del punto vendita: «Fortunatamente non hanno distrutto le altre vetrine contenenti altri telefoni e orologi, – dice – per noi è un duro colpo, sono molto rammaricato, è come se mi fossero entrati i ladri in casa. Stiamo ancora quantificando l'ammontare esatto del furto che dovrebbe superare i novantamila euro. Nel frattempo stiamo provvedendo a produrre e inviare tutta la documentazione necessaria per bloccare i dispositivi rubati».Il furto è stato quasi sicuramente effettuato da persone esperte, che sapevano come muoversi, e con ampia conoscenza dei locali visto che in pochi minuti hanno completato il colpo e, indisturbati, sono riusciti a uscire e scappare. Presumibilmente hanno utilizzato un altra vettura, quasi certamente una “DS4” rubata poco prima insieme alla “500 X” presso un officina meccanica nella zona Pip.

Le indagini

Sui due furti indagano i carabinieri di Carbonia che, dopo l'attivazione dell'allarme, sono arrivati immediatamente presso il centro commerciale. Purtroppo, però, i malviventi si erano già dileguati. Per le indagini sarà sicuramente preziosa la visione dei filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza. Sul posto anche gli agenti del commissariato di Carbonia che, in collaborazione con i militari, stanno anche effettuando le ricerche per la DS4. Invece l’altra vettura è stata lasciata nel piazzale della stazione.

