Svaligiato il deposito del Comune 

Hanno svaligiato il deposito del settore Ambiente del Comune e rubato un fuoristrada per caricarvi la refurtiva. Giovedì, tra la tarda serata e la notte, i ladri sono entrati nel locale Carta Loi ( omonimo quartiere), dove erano custodite le attrezzature utilizzate dagli operatori per lo sfalcio e la pulizia. Ora i giardinieri comunali si trovano di fatto paralizzati, ma l'assessora all'Ambiente Valeria Romagna, arrivata ieri sul posto, è fiduciosa e confida di riprendere domani con i lavori nelle strade, luoghi pubblici, scuole e giardini al fine di limitare al massimo il disagio per la città. Il valore della refurtiva ammonta a circa 50mila euro tra 10 decespugliatori, 2 rasa erba, 4 potatori, 7 motoseghe, due trivelle per piantumare gli alberi, un martelletto pneumatico, un'idrovora, una saldatrice, una mola, altro materiale e attrezzatura varia e un mezzo cassonato Nissan.

Il sindaco

«Un danno gravissimo, un'azione che si ripercuote sull'intera comunità - afferma il sindaco Andrea Soddu -. Faccio appello alla coscienza dei responsabili perché in qualche modo facciano ritrovare le attrezzature, fondamentali soprattutto ora che si deve procedere allo sfalcio nelle scuole e nei parchi pubblici». L'assessora all'Ambiente Valeria Romagna condanna «un gesto vigliacco che crea un danno alla comunità tutta, soprattutto in questo periodo. Il servizio riprenderà lunedì con gli esigui mezzi rimasti e ricostituiremo il magazzino al più presto con le attrezzature essenziali. Confidiamo nelle indagini e condividiamo l'appello del primo cittadino affinché chi ha compiuto il gesto possa restituire alla città di Nuoro le attrezzature».

I consiglieri

Intervengono sul tema anche il presidente del Consiglio comunale, Sebastian Cocco, che sottolinea anche come tale situazione porti a riflettere su due aspetti: furto e istruzione. «Rubare al pubblico significa rubare a sé stessi. Un gesto che deve essere condannato - dice Cocco -. Oltre al vile gesto, dispiace vedere e pensare che quel luogo, che prima era la sede dell'università, sia diventato un deposito, un magazzino per gli attrezzi. Ma questo è un altro tema, che sarebbe meglio affrontare più avanti». Il locale era dotato di sistema di videosorveglianza, ma non è bastato per fermare i ladri. «Il gesto è assolutamente da condannare - dice il consigliere di minoranza Francesco Guccini -. Speriamo che le telecamere possano aver colto nel fatto i lestofanti, augurandomi però, nel contempo, che possano comprendere che rubare alla propria comunità, e quindi anche a sé stessi, è un'azione meschina. E a quel punto restituire il maltolto. Purtroppo tali gesti segnalano anche disaffezione nei confronti della città. Occorre invertire la rotta e recuperare il sentimento più profondo di amore per Nuoro». Aggiunge il consigliere Narciso Guria: «Quanto accaduto la notte di giovedì è un fatto molto grave che colpisce la comunità tutta limitando lo svolgimento dei lavori di pulizia e sfalcio in città. Spero che il deposito comunale sia dotato di adeguati sistemi di sicurezza e si possa risalire quanto prima ai responsabili recuperando tutte le attrezzature rubate».

