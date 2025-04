Svaligiate e danneggiate due fontanelle dell’acqua 

Due delle tre casette dell’acqua, sistemate dal Comune in accordo con una società per garantire un importante servizio e un risparmio alle famiglie di Sanluri, sono state danneggiate e non funzionano. Ne resta attiva soltanto una, quella vicino alle Poste.

«La situazione», denuncia Antonello Mancosu, un residente con un passato da amministratore comunale, è stato anche sindaco della città – va avanti da oltre due mesi. Nell’arco di una notte vennero scassinate le fontanelle per l'acqua potabile vicino alle scuole elementari e nel parco degli Scolopi, per poter via pochi spiccioli».

Dall’indomani gli addetti della ditta che gestisce le fontanelle automatiche hanno affisso dei cartelli che annunciavano l’interruzione del servizio, che purtroppo non è più ripreso. In tanti adesso si organizzano per fare la scorta dell’acqua potabile evitando la spesa nei supermarket e un uso abnorme di plastica ma sono costretti a lunghe file proprio perché è disponibile una sola dei tre distributori.

I residenti hanno più volte sollecitato l’amministrazione affinché venisse ripristinato il servizio che ha funzionato bene da quando sono state posizionate le case dell’acqua.

Probabilmente in futuro l’amministrazione comunale cercherà di installare un sistema di videosorveglianza per evitare il ripetersi di furti e danneggiamenti. (s. r.)

