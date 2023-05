Svaligiata la sala prove del gruppo folk Sa Scabitzada 

Ladri in azione nel centro storico a Capoterra. È caccia ai malviventi che si sono introdotti nel cuore della notte nel salone di corso Gramsci che ospita il gruppo folk Sa Scabitzada di Capoterra, per poi fuggire con la strumentazione utilizzata dall’associazione durante le prove. Il furto è stato commesso nella notte tra venerdì e sabato nei locali che in passato ospitavano la Biblioteca comunale, oggi a disposizione degli iscritti di Sa Scabitzada: i malviventi hanno portato via gli strumenti elettrici custoditi all’interno, fondamentali per l’attività portata avanti dal gruppo folk.

A dare la notizia del furto è stato il presidente del gruppo folk che porta avanti le tradizioni di Capoterra, Gianni Marotto: «I ladri – ha scritto sui canali social dell’associazione – sono entrati nuovamente nel salone che utilizziamo per le prove, abbiamo già denunciato l’accaduto ai carabinieri, ma chiedo cortesemente a chiunque abbia visto movimenti sospetti o sapesse qualcosa di mettersi in contatto con noi. I ladri hanno portato via un amplificatore, tre casse acustiche, una tastiera, una cassa di ultima generazione, microfoni e cavetti: strumenti che per noi hanno una grande importanza”. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA