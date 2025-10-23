Svaligiata la chiesa di Terresoli 

Ennesimo furto nel territorio del Basso Sulcis. Stavolta I ladri hanno preso di mira la parrocchia di San Giovanni Bosco di Terresoli, frazione del Comune di Santadi, nella notte tra il 21 ed il 22 ottobre. Hanno agito indisturbati, portandosi via i soldi che i fedeli avevano lasciato per la questua e quelli dell'offertorio dove si accende un cero votivo. Purtroppo sono stati portati via anche alcuni oggetti d’oro che i fedeli, in segno di devozione, avevano donato a Santa Rita ed erano custoditi nella sacrestia della chiesa di San Giovanni Bosco.

I ladri sono riusciti ad introdursi nella chiesa sfondando una piccola finestra del bagno della sacrestia, un punto non certo scelto a caso dato che ha reso difficile, se non impossibile, vederli in azione, in quanto posizionata lontano dalla strada principale. Da lì hanno divelto la porta di accesso alla chiesa ed hanno potuto agire completamente indisturbati. È stato don Fulvio Sanna ad accorgersi del furto e a segnalare ai caraboinieri l’increscioso episodio. La notizia è stata inoltre diffusa attraverso i social, dove Don Fulvio ha anche chiesto a chi avesse informazioni in merito, di non esitare a farlo presente. Grande solidarietà è stata trasmessa al parroco, sia da parte del sindaco Massimo Impera e dell’intera amministrazione comunale, sia da parte degli abitanti di Santadi e dei paesi limitrofi. In tanti, anche attraverso i social, hanno condannato il gesto vile, compiuto qualche giorno dopo, quello dello stadio di Santadi, oltre a quelli commessi ai privati cittadini di Villaperuccio.

