Firenze.
01 settembre 2025 alle 00:36

Svaligiata la boutique Dior: bottino da duecentomila euro 

Firenze. Un altro maxi-furto della malavita nel centro di Firenze pochi giorni dopo quello della notte di Ferragosto per centinaia di migliaia di euro di preziosi razziati in una gioielleria vicina a piazza della Signoria. Stavolta, sempre di notte, fra sabato 30 e domenica 31 agosto, i ladri hanno svaligiato verso le 3 il negozio Dior di via Strozzi, accanto a piazza della Repubblica, nel triangolo d'oro del commercio griffato e globalizzato. Il valore della merce trafugata è stimato in circa 200mila euro. Sono state rubate borse e capi d'abbigliamento. I ladri, da quanto ricostruito finora, sarebbero passati da un grande portone in legno del palazzo adiacente, un ingresso girato l'angolo con via Sassetti. Per entrare la serratura non è stata scassinata; i ladri potrebbero aver digitato il codice sul tastierino numerico di cui l'entrata al palazzo è provvista ma questo lo appureranno le indagini della polizia. Dall'atrio sarebbe stata forzata la porta che dà sulle cantine e poi, a seguire, una porticina che collega al retro del negozio di Dior. Verosimilmente nel colpo potrebbero aver agito più persone, non solo quelle entrate a razziare la merce dagli scaffali, ma anche più “pali” sistemati in auto e agli angoli delle strade per avvisare dell'eventuale arrivo di vigilantes, forze dell'ordine, o di passanti, oltre a informatori e basisti. Il personale di Dior ha rimesso tutto in ordine. C'è stata regolare apertura la mattina di domenica. Indaga la polizia.

