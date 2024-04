Suzuka, sfida all’alba per la pole position 

La pioggia ha scompigliato la seconda sessione di prove libere a Suzuka rimandando ogni valutazione sui valori in pista. Se nella prima sessione il più veloce era stato Max Verstappen con la Red Bull davanti al compagno di squadra, Sergio Perez, e al ferrarista Carlos Sainz, nella seconda il miglior tempo se lo è preso Oscar Piastri su McLaren davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e alla Rossa di Charles Leclerc. La pioggia cominciata a scendere mezz'ora prima delle FP2, e poi proseguita nella prima parte del turno, è stata sufficiente per bagnare l'asfalto, e le temperature basse hanno fatto il resto. Per buona parte della sessione tutti sono rimasti ai box. Negli ultimi 30 minuti qualche pilota ha provato a scendere in pista, ma niente di così significativo da dare indicazioni di rilievo sui valori in pista. Tant'è che nella classifica finale i piloti che hanno fatto registrare un tempo sono stati appena 13.

«È stata una giornata così così», ha commentato Leclerc al sito Ferrari. «Dopo la prima sessione avevamo individuato alcuni aspetti su cui lavorare per ottimizzare il set-up. Però nel pomeriggio non abbiamo praticamente girato e così non siamo riusciti a trovare le risposte che cercavamo, particolarmente sul giro secco», ha detto promettendo lavoro supplementare nella terza sessione andata in scena nella notte. Alle 8 le qualifiche, mentre il Gp del Giappone si correrà domani alle 7 della mattina italiana (tutto su Sky Sport).

RIPRODUZIONE RISERVATA