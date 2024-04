Suviana, lacrime e dolore ai primi funerali delle vittime 

BOLOGNA. Una settimana fa il disastro. Sette vite spezzate alla centrale idroelettrica di Bargi, nel lago di Suviana sull'Appennino bolognese, da un'esplosione sommersa. Ieri è stato il giorno del dolore e del raccoglimento, con i primi funerali delle vittime, mentre comincia a prendere corpo l'inchiesta che dovrà far luce sulle cause e sui responsabili. Un altro tassello si aggiunge: è stata consegnata agli inquirenti anche la seconda scatola nera della centrale. Aiuterà a chiarire cosa è andato storto nel secondo gruppo di produzione, quello che si stava collaudando martedì e che è esploso. A Suviana intanto si cerca di capire come svuotare la centrale. Un condominio a testa in giù che il lago sta inghiottendo sempre di più, pezzo dopo pezzo e tre lavoratori lottano ancora fra la vita e la morte. Vincenzo Franchina, 35 anni, papà da tre mesi, viene ricordato così nell'omelia dei suoi funerali a Sinagra (Messina), suo paese di origine. Don Pietro Pizzuto aveva celebrato le nozze con la moglie Enza poco più di un anno fa. La chiesa gremita dentro e fuori. Così come quella a San Marzano di San Giuseppe in provincia di Taranto, dove è stato dato l'ultimo saluto a Mario Pisani, la vittima più anziana di Bargi, 73 anni, ex Enel che aveva aperto una srl di consulenza. Lacrime e applausi per lui, nonno di cinque nipoti. Nei prossimi giorni si svolgeranno i funerali delle altre cinque vittime.

RIPRODUZIONE RISERVATA