Suv si schianta contro uno scuolabus, muore 85enne 

Treviso. È stata una tragedia sfiorata quella che poco dopo le 7 di ieri mattina ha visto un Suv schiantarsi frontalmente con un autobus di linea che stava portando i ragazzi nelle scuole della zona. A morire il guidatore dell'auto, un 85enne che ha sbandato forse colto da malore. Il bus a quell'ora era pieno di studenti, una cinquantina, saliti sulla linea che parte da San Donà di Piave e raggiunge la zona delle scuole. Subito dopo una grande curva improvvisamente gli si è parata davanti un'automobile, un Suv, che per cause che dovranno essere accertate ha invaso la corsia opposta e si è schiantato contro l'autobus. L'autista ha tentato di evitare l'impatto, che però è stato inevitabile; i due mezzi hanno terminato la corsa fuori strada, nei due lati opposti della carreggiata. Il bus si è piegato di fianco nel fossato, l'auto invece ha compiuto una giravolta ed è caduta dall'altra parte. Il conducente dell'autobus, un 40enne di San Donà di Piave, dopo essersi accertato delle condizioni degli studenti, ha aperto la botola del tetto del bus, secondo la procedura prevista dall'azienda di trasporti del Veneto orientale (Atvo), in casi del genere, permettendo così ai ragazzi di uscire, tutti vivi, una decina con vari acciacchi e contusioni. L'Atvo ha fatto sopraggiungere sul posto un altro autobus, sul quale sono stati traferiti i ragazzi che sono stati condotti a destinazione. Alcuni di loro però sono rimasti a terra e sono stati assistiti sul posto dal Suem 118, accorso con sei ambulanze e l'ausilio dell'elicottero, assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Cinque di loro sono stati portati all'ospedale di Oderzo, assieme all'autista, per medicare lievi ferite e verificare contusioni o lesioni. Una decina sono risultati sotto choc e sono stati soccorsi.

