Suv si ribalta, il conducente resta illeso 

Ha perso il controllo della sua Opel Grandland mentre transitava all’altezza del chilometro 35 della strada statale 389. Il suv condotto da un uomo di Nuoro ha urtato il cordolo, si è ribaltato e ha finito la sua corsa oltre il guard rail, dopo un volo di una trentina di metri. Lui è rimasto illeso. L’incidente è avvenuto alle 12.30 di ieri nella zona di Monte Nou, in territorio di Villagrande. I primi a prestare soccorso al conducente sono stati gli uomini della squadra Anas che lavorano in quel troncone. L’autista del suv stava rientrando a casa dopo aver sbrigato alcuni impegni a Bari Sardo. Non c’è stato neppure bisogno dell’intervento del personale sanitario. Il conducente è uscito indenne dall’impatto. Superato lo shock iniziale, l’uomo ha parlato con il personale dell’Anas e ha atteso che arrivasse una gru per rimuovere il suv distrutto. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Lanusei. (ro. se.)

