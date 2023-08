Suv precipita dalle dune: multato 

Mentre con il suo fuoristrada tentava di attraversare le dune di Torre dei Corsari, località della Costa Verde di Arbus, ha perso il controllo del mezzo che si è insabbiato ed è poi precipitato ai piedi della montagna di sabbia. Protagonista della bravata è Luca Vaccargiu, meccanico di Guspini, che nei giorni scorsi ha sperimentato le conseguenze del gesto avventato: i carabinieri della locale stazione estiva gli hanno contestato una sanzione di 200 euro. L’uomo dovrà anche pagarsi un carro attrezzi ed il recupero del mezzo da subito non apparso per niente agevole.

L’incidente

È stata la segnalazione di un turista, indignato dell’accaduto, a far scattare i controlli dei carabinieri, coordinati dal comandante della compagnia di Villacidro, Francesco Capula. L’intervento della pattuglia della caserma estiva è stato immediato. I militari, arrivati sul posto, hanno elevato una sanzione amministrativa di 200 euro, inerente alla violazione dell’ordinanza balneare 2021 della Regione, nel punto dove tratta «il divieto di occupazione, sosta o calpestio delle dune e relativa vegetazione». In sostanza, gli uomini dell’Arma hanno accertato che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, incurante delle norme che dicono in modo chiaro che sulle dune non si può circolare, scorrazzava tranquillamente sulla montagna del sistema dunale “Is Arenas S’Acqua e S’Ollastu”, sette chilometri di territorio tra Pistis e Torre dei Corsari, in una zona sic, dove ci sono regole stringenti per la tutela dell’ambito particolarmente protetto perché area strategica per la tutela di habitat di importanza europea.

La scena

Probabilmente a causa di una manovra azzardata, il conducente ha perso il controllo del mezzo e la corsa della sua vettura è finita, non si sa come, ai piedi della duna a poca distanza da un laghetto. Una scena che non poteva passare inosservata: il mezzo è stato immortalato dalle fotocamere dei telefonini di alcuni bagnanti e alcuni sono finiti anche sui social. «È la duna – ricorda l’assessore comunale all’Ambiente, Simone Murtas – che più di altre necessita di essere protetta. Dopo il danno subito da un lago realizzato oltre mezzo secolo fa a ridosso della duna per raccogliere le acque di un ruscello, indispensabile per fornire l’acqua alle villette estive. In corso c’è un progetto della Protezione civile per la messa in sicurezza. Chiedo ai nostri ospiti di collaborare al fine di evitare ulteriori danni. Già evidenti quelli della natura con la roccia che affiora dalla sabbia dorata».

RIPRODUZIONE RISERVATA