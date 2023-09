Suv di lusso assemblati con pezzi rubati 

Due Suv sono stati sequestrati dopo alcuni controlli mentre circolavano in città, un altro nel Sulcis e un quarto appena sbarcato dalla nave, destinato ad una concessionaria di auto usate. Mezzi delle marche più prestigiose, importati dalla Spagna e dalla Germania (ma anche dal Nord Italia), che risulterebbero essere assemblati con motori, cristalli, carrozzerie e sedili di altri veicoli rubati in varie parti d’Italia e d’Europa. Al vaglio della Procura la posizione dei proprietari: la magistratura dovrà chiarire se si tratta di incauti e ignari acquirenti, oppure di complici della ricettazione. Ma i quattro fascicoli aperti potrebbero presto essere riuniti in un’unica inchiesta.

L’inchiesta

Non è la prima volta che in Sardegna si sente parlare di Suv d’importazione, acquistati nel mercato dell’usato, che al termine dei controlli risultano avere il motore o parti con numeri di telaio alterati o addirittura rimossi. Di fatto mezzi assemblati con ricambi provenienti da veicoli rubati in altre nazioni (o in varie parti d’Italia) e poi smontati. Quattro fuoristrada (tra i quali anche uno Porsche e uno Audi) sono stati sequestrati da gennaio con l’ipotesi di ricettazione. In un caso è stato già appurato che il proprietario sarebbe stato vittima di truffa: aveva comprato il mezzo utilizzando una nota piattaforma internet dedicata all’usato, ma l’aveva pagato a prezzo di mercato e con un bonifico. Negli altri casi, invece, la Procura dovrà decidere se i proprietari abbiano commesso un reato o un’ingenuità.

Il precedente

Un’indagine molto simile era stata chiusa alcuni anni fa dagli investigatori della Polstrada e dalla pm Liliana Ledda con quattro persone (tutte di origini napoletane e lombarde) accusate di aver messo in piedi un traffico di Suv di lusso e auto sportive rubate in Spagna, smontate e poi riassemblate e rivendute in varie regioni italiane. L’inchiesta era nata nel 2016, quando a Sant’Antioco la polizia stradale aveva fermato un automobilista a bordo di un Nissan Qashqai acquistato a Roma: il veicolo era usato ma all'apparenza ancora nuovissimo. Al termine delle verifiche nessun pezzo del Suv era risultato originale, ma ricomposto con i pezzi degli altri rubati. Il mezzo era anche in possesso di regolare carta di circolazione, anche se poi le targhette della scocca, del motore e le altri parti del mezzo sono risultate provenienti da auto rubate.

