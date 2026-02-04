VaiOnline
Tuvixeddu-Tuvumannu.
05 febbraio 2026 alle 00:35

Suv dato alle fiamme, paura in via Goito 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le fiamme alte un paio di metri si sono alzate all’improvviso in pieno mattino, spargendo il panico in via Goito. A prendere fuoco è stato il cofano di un suv grigio che era stato appena parcheggiato da una donna. Improvvisamente la parte anteriore del mezzo è andata a fuoco. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno di fatto evitato che il rogo si propagasse prima alla vegetazione nei cortili adiacenti e poi alle automobili parcheggiate vicino.

Insomma, è successo tutto in pochi minuti e il peggio è stato di certo scampato. Restano però da capire le cause all’origine del rogo. L’arrivo sul posto della polizia scientifica ha subito indirizzato le ipotesi verso l’atto doloso. La proprietaria del suv, assistita da un’autoambulanza a causa di un malore, infatti, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata già vittima di episodi simili aprendo così la strada alla pista dell’attentato.

Spetterà quindi alle forze dell’ordine fare chiarezza, ascoltando testimoni ed eventualmente visionando i filmati delle videocamere nelle vicinanze, in una vicenda che ha di sicuro un particolare anomalo, ovvero l’orario in cui si è verificato. Alle 10 del mattino, i presunti colpevoli, non avevano infatti paura di non essere notati. Dettaglio che avvalora la tesi di un atto intimidatorio ai danni di una persona che però non sembra avere motivi per essere al centro di una vendetta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il progetto

In arrivo altri documenti E il Cagliari resta in silenzio

La società invierà alcune integrazioni al piano dopo la frenata di martedì in Consiglio comunale 
Lo. Pi.
La storia

Egidio e Elvira, 70 anni di amore «e di pazienza»

Nozze di titanio a Villaputzu: domenica la festa in famiglia 
Gianni Agus
L’inchiesta

Incursioni nelle carceri col drone

Appello alla mobilitazione della governatrice sul 41 bis: «Qui il cda della mafia» 
Andrea Busia
L’allarme.

Spray urticante, evacuata una scuola

Mariangela Pala
Il caso

Il mistero della nave russa

Enrico Fresu
Decreto sicurezza

Fermo preventivo, i dubbi del Colle Meloni lima il testo

Scarcerati tre antagonisti La Lega alle toghe: vergogna 
Napoli

«Ha dato un calcio al cane, l’ho uccisa»

Il fratello della 22enne Jlenia Musella si costituisce. I vicini: liti frequenti 