Suv dato alle fiamme, paura in via Goito 

Le fiamme alte un paio di metri si sono alzate all’improvviso in pieno mattino, spargendo il panico in via Goito. A prendere fuoco è stato il cofano di un suv grigio che era stato appena parcheggiato da una donna. Improvvisamente la parte anteriore del mezzo è andata a fuoco. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno di fatto evitato che il rogo si propagasse prima alla vegetazione nei cortili adiacenti e poi alle automobili parcheggiate vicino.

Insomma, è successo tutto in pochi minuti e il peggio è stato di certo scampato. Restano però da capire le cause all’origine del rogo. L’arrivo sul posto della polizia scientifica ha subito indirizzato le ipotesi verso l’atto doloso. La proprietaria del suv, assistita da un’autoambulanza a causa di un malore, infatti, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata già vittima di episodi simili aprendo così la strada alla pista dell’attentato.

Spetterà quindi alle forze dell’ordine fare chiarezza, ascoltando testimoni ed eventualmente visionando i filmati delle videocamere nelle vicinanze, in una vicenda che ha di sicuro un particolare anomalo, ovvero l’orario in cui si è verificato. Alle 10 del mattino, i presunti colpevoli, non avevano infatti paura di non essere notati. Dettaglio che avvalora la tesi di un atto intimidatorio ai danni di una persona che però non sembra avere motivi per essere al centro di una vendetta.

