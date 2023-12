Suv dato alle fiamme, la carcassa abbandonata di fronte all’asilo 

I bambini che giocano nel cortile della scuola e, di fronte, la carcassa di un'auto bruciata che staziona in bella vista nello sterrato di piazza Lao Silesu. Due immagini che stridono tra loro. L'asilo nido comunale “La Baia dei Delfini”, in via Schiavazzi ha riaperto nel 2019 dopo essere stato ristrutturato dopo un incendio. «I bimbi in quella tenera età non capiscono e quindi fortunatamente non si rendono conto del degrado nei dintorni», dice Catia, un'abitante della zona che preferisce l'anonimato. «Ma l'immagine di un asilo ristrutturato, con il prato verde del giardino ben curato, collide con quel rottame. Poi ci sono rifiuti e cartacce che periodicamente vengono abbandonati dagli incivili», aggiunge la donna.

L'auto, molto probabilmente un suv di grossa cilindrata, si trova in piazza Lao Silesu da ormai circa un mese. A chi abita in zona non importa chi ha dato fuoco all'auto né per quale motivo. Interessa solo che i bambini possano andare all'asilo senza essere circondati dal degrado.

Sempre in piazza Lao Silesu vicino all'asilo, fino a poco tempo fa c'erano altre carcasse di auto, una delle quali incendiata, ma sono state portate via dal Comune.