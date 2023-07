Suv contromano, muore una donna 

Roma. Un nuovo incidente mortale a Roma: a provocarlo ancora un giovane al volante di una supercar che forse viaggiava ad alta velocità. Lo schianto è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato al chilometro 21 di via Laurentina, una delle principali arterie della capitale: un suv Tesla con cinque ragazzi, contromano, ha travolto una Lancia Y guidata da una donna, Simona Cardone di 67 anni, morta sul colpo. Il ventenne conducente della Tesla, intestata a una ditta del padre con sede a Pomezia, è risultato negativo ad alcol e droga. L’ipotesi, secondo quando emerge dai primi rilievi dei vigili urbani, è che l’auto viaggiasse ad una velocità elevata e che il ragazzo abbia perso il controllo del mezzo invadendo l’altra corsia.

La dinamica

A confermare questa ipotesi sarebbero alcuni automobilisti che transitavano su via Laurentina sabato sera, i quali avrebbero avvertito le forze dell’ordine di un suv che andava a velocità elevata contromano. «La Tesla andava molto forte e aveva già superato un paio di auto, poi ha sbandato e c’è stato l’incidente», racconta un testimone, tra i primi soccorritori. La vicenda non può che richiamare alla mente quanto accaduto poche settimane fa, quando nel quartiere di Casal Palocco quattro ragazzi appena maggiorenni, componenti del gruppo di youtuber dei TheBorderline, con un’altra auto di lusso e di grossa cilindrata si sono scontrati contro una Smart nell’incidente costato la vita al piccolo Manuel, di 5 anni: nell’auto i giovani stavano girando dei video per una sfida social.

Sfida social?

Ora anche sull’incidente di via Laurentina si indaga per capire se i quattro giovani stessero filmando la corsa dell’auto su cui viaggiavano e per questo sono stati sequestrati i loro cellulari. La vicenda ha scosso il quartiere di Cinque colline, dove viveva la vittima, Simona Cardone. I ragazzi sul suv sono stati medicati al Sant'Eugenio per lievi escoriazioni, solo uno ha riportato fratture al braccio. Sull’ennesimo incidente mortale provocato da un neopatentato alla guida di un bolide è intervenuto il ministro Matteo Salvini: «Non mettete in mano ai vostri figli più giovani mezzi che non possono e non riescono a controllare». Ed è stato un week end di morti sulle strade: da Palermo a Bari fino a Ravenna, tante le vittime sulle principali arterie italiane.

