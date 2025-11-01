Suv contro la volante, muore un agente 

TORRE DEL GRECO. È durata circa 12 ore l’irreperibilità di Tommaso Severino, l’imprenditore tessile di 28 anni che si sospetta guidasse il Suv che si è scontrato con una volante della polizia lungo viale Europa. Nell’impatto è morto sul colpo Aniello Scarpati, 47 anni, capopattuglia in servizio nel commissariato di via Sedivola, ed è rimasto ferito gravemente Ciro Cozzolino, 38, l’agente alla guida, operato per una frattura al bacino e ora in prognosi riservata in condizioni giudicate serie.

Omissione di soccorso

Messaggi di cordoglio sono arrivati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dalla premier Giorgia Meloni e da diversi rappresentanti del governo tra i quali il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, oltre al capo della polizia, Vittorio Pisani. Con il 28enne - accusato di omicidio stradale aggravato dall’uso di droga e di omissione di soccorso - sul Suv (preso a noleggio) viaggiavano altre cinque persone, nessuna ancora presente sul posto all’arrivo dei soccorritori: due uomini di 46 e 40 anni e tre minorenni (uno di 17, due di 13 anni). Più tardi in quattro sono andati a farsi medicare all’ospedale Maresca e sono andati via prima dell’arrivo degli investigatori. Tra loro anche il 28enne, che più tardi è tornato in ospedale: qui è stato rintracciato e sottoposto al test, che ha confermato la presenza nel sangue di tracce di sostanze stupefacenti. Il fatto è accaduto sabato notte attorno alle 2: il Suv, lanciato a forte velocità nella parte in discesa di viale Europa, ha sbandato in curva, ha invaso la corsia opposta e si è schiantato sulla volante.

Lutto cittadino

L’impatto ha distrutto le fiancate delle due auto e quella della polizia si è ribaltata, finendo in un burrone a poca distanza delle officine Grandi riparazioni delle Ferrovie dello Stato. Sul posto sono arrivate alcune ambulanze e diverse auto di polizia e carabinieri. I soccorritori hanno dovuto faticare per estrarre i due agenti, per poi constatare il decesso di Scarpati, che era sposato e aveva tre figli. L’altro poliziotto è stato trasportato all’Ospedale del Mare a Napoli. Fermo in strada anche il Suv, abbandonato dagli occupanti. Il Comune proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

RIPRODUZIONE RISERVATA