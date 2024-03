Sussidio illegittimo, nei guai Bossi jr 

Varese. Truffa ai danni dello Stato per aver percepito, indebitamente, il reddito di cittadinanza. È l’accusa della Procura di Busto Arsizio a Riccardo Bossi, primogenito del Senatur, che nel corso delle indagini si è avvalso della facoltà di non rispondere. «Non ho nessuna dichiarazione da fare» è il laconico commento del suo legale , Federico Magnante. Secondo il pubblico ministero Nadia Alessandra Calcaterra per quattro anni - dal 2020 al 2023 - Bossi Jr ha indebitamente percepito il reddito di cittadinanza, 43 mensilità da 280 euro per un totale di 12.800 euro. L’erogazione era un contributo per l’affitto, ma gli inquirenti hanno scoperto che era stato sfrattato un anno prima per morosità e ora si preparano a chiedere il rinvio a giudizio. Con la chiusura delle indagini, Bossi ha 20 giorni per chiedere di essere ascoltato e depositare eventuali memorie difensive. Nel 2016 fu portato in tribunale con l'accusa di non aver mai pagato a una gioielleria di Busto Arsizio un Rolex, un collier di Bulgari e un anello per 27mila euro. Nello stesso anno fu accusato di aver utilizzato 158mila euro delle casse della Lega per acquisti personali. Nel 2017 comparve in aula accusato di truffa e insolvenza fraudolenta da un gommista, un commerciante di lampade e un benzinaio, e nel 2020 fu denunciato per non aver pagato una cena da 240 euro.

