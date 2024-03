Suslov è out, Folorusnho in dubbio 

Ancora un giorno di riposo per il Verona, che solo oggi riprenderà gli allenamenti in vista della trasferta di Pasquetta contro il Cagliari. Anche per Baroni c'è da pagare dazio alle tante convocazioni in nazionale, con due gialloblù che tornano a casa infortunati.

A preoccupare è soprattutto lo slovacco Suslov, che nell'amichevole con l'Austria ha riportato una rottura parziale dei legamenti della caviglia destra. Il giocatore salterà le gare con Cagliari e Genoa, per la sua sostituzione ballottaggio tra Mitrovic e Tavsan. Sotto osservazione, invece, Folorusnho, che Spalletti ha lasciato in tribuna nelle due amichevoli con Venezuela ed Ecuador per un fastidio muscolare. Tra oggi e domani sono attesi i rientri di Cabal (Colombia), Coppola (Italia Under 21), Mitrovic (Serbia Under 21), Duda (Slovacchia), Dawidowicz e Swiderski (Polonia). (al.m.)

