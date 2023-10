Susanna Secci, 101 anni, “sindaca” più anziana d’Italia 

Sindaco più anziano d’Italia per un giorno. Anche quest’anno il Comune di Baunei ha voluto consegnare per una giornata la fascia tricolore a un cittadino ultracentenario in occasione del suo compleanno. E stavolta è toccato a zia Susanna Secci, 101 anni due giorni fa, vestire la fascia da primo cittadino consegnatale a Santa Maria Navarrese, dal sindaco Stefano Monni e dalla responsabile dell’assessorato alla cultura Fabrizia Pusole. «Abbiamo fatto visita a zia Susanna Secci che con i suoi 101 anni è il sindaco più anziano d'Italia – dicono Monni e Pusole – , ci uniamo all’affettodei suoi cari e le facciamo i nostri auguri; cercheremo di fare tesoro della lucidità e della saggezza che ci ha trasmesso.

