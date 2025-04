Susan Sarandon: la plastica in mare ci sta uccidendo 

«Il prezzo per chi si espone è molto alto ma non possiamo lasciarci paralizzare dalla paura», dice Susan Sarandon al Museo di Storia naturale di Milano, alla prima assoluta mondiale dell'installazione Breathtaking, ideata e realizzata dal fotografo Fabrizio Ferri per denunciare l'effetto devastante delle plastiche e delle microplastiche negli oceani. L'attrice è una delle star, insieme a Helena Christensen, Misty Copeland, Willem Dafoe, Charlotte Gainsbourg, Gala Gonzalez, Julianne Moore, Bridget Moynahan, Carolyn Murphy, Isabella Rossellini e Naomi Watts, ritratte come se fossero asfissiate dalla plastica. Al centro dell'opera una bara trasparente piena d'acqua. «Ho partecipato perché era importante farlo - dice - gli oceani sono l'inizio dell'umanità e se scompaiono, spariamo anche noi». «La forza letale della contaminazione dei mari - aggiunge Ferri - non uccide solo gli oceani, stiamo uccidendo noi stessi».

