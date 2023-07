Surroghe, le banche frenano  

La Bce rialza i tassi, la rata del mutuo variabile aumenta di decine o centinaia di euro e molti consumatori che provano a rinegoziare il prestito con la banca, per magari passare al fisso, si trovano di fronte dei problemi e ritardi. Per questo, nei primi tre mesi del 2023, sono saliti a quota 123 gli esposti alla Banca d'Italia su questo tema, come si legge nella relazione annuale. Un segnale ulteriore di un problema che ha spinto il governo al pressing sulle banche ottenendo da queste la disponibilità a mettere in campo, oltre alle surroghe, la facoltà di allungare la durata del finanziamento a tasso variabile. La strada non è agevole anche perché le regole Eba non consentono ad esempio di venire incontro a chi non ha pagato la rata. I consumatori devono poi verificare se il cambiamento sia davvero conveniente o comporti una crescita troppo grande degli interessi complessivi.

Norme ignorate

Scorrendo la relazione di Via Nazionale emerge come alcuni risparmiatori abbiano avuto difficoltà anche a beneficiare della legge varata nei mesi scorsi che dà diritto, in base ad alcuni paramatri, a passare al fisso. Il tema di mutui è la novità principale nelle relazioni assieme a quella del peso sempre maggiore, di pari passo con la sua diffusione, dei reclami e lamentele legati agli strumenti di pagamento. Strumenti che restano tuttavia sempre più sicuri del contante. La crescita è peraltro in contrasto con una minore litigiosità generale verso le banche e gli operatori finanziari. Le segnalazioni alla Banca d'Italia sono scese del 6% a 9200, i ricorsi all'Abf del 31% a 15mila. Un segnale “favorevole” lo definisce alla presentazione il vice dg di Banca d'Italia Paolo Angelini pur con qualche caveat. La stragrande maggioranza dei problemi dei clienti infatti non arriva all'Abf o alla Banca d'Italia sia perché l'intermediario lo risolve sia perché la possibilità di rivolgersi a loro è ancora poco nota al grande pubblico. Eppure rivolgersi all'Arbitro o segnalare a Via Nazionale è un procedimento veloce (i tempi di risposta sono in calo e ben al di sotto di quelli previsti per legge) e nella maggioranza dei casi «sostanzialmente a favore dei clienti». Nel 34% dei casi l'Arbitro ha dato ragione (in tutto o in parte) ai clienti e nel 18% la controversia si è chiusa a seguito di un accordo intervenuto tra le parti dopo la presentazione del ricorso all'Arbitro. Nel 2022 il 41% degli esposti presentati in Banca d'Italia si è concluso con un esito (in tutto o in parte) favorevole al cliente.

