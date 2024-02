Suprematismo bianco, saggio sull’Occidente 

Oggi, alle 11, il mercato contadino organizzato nella sede dell’Asce a Selargius ospiterà lo scrittore Alessandro Scassellati Sforzolini, che presenterà il saggio “Il suprematismo bianco - Alle radici di economia, cultura e ideologia della società occidentale”. Il tour in Sardegna proseguirà a Quartu, Siliqua, Nuoro, Alghero e Sassari. Alessandro Scassellati parlerà delle origini del suprematismo bianco proprio nei giorni in cui in Ungheria si commemora “Il giorno dell'onore” e ad un anno esatto dall'arresto di Ilaria Salis a Budapest.

RIPRODUZIONE RISERVATA