Supramonte promossa, Catalana quasi 

Ottime nuove da Anzio, dove una determinata e concreta Supramonte ha centrato la promozione in A2 di softball dopo una stagione nel “purgatorio” della B. Le orgolesi si sono aggiudicate il concentramento a tre battendo 9-5 la Fiorentina e 16-1 il Castiglione 2000 e hanno riconquistato un posto nel campionato nazionale cadetto. Un torneo che potrebbe regalare di nuovo il sentito derby sardo col Nuoro, impegnato nei playout per rimanere in A2. I due sodalizi barbaricini in queste settimane si sono sfidati più volte in amichevole per arrivare entrambi preparati al momento clou della stagione e ieri, le nuoresi, di scena a Capannori sul campo delle Nuove Pantere Lucca, hanno perso gara1 6-2 e vinto il secondo match 2-9. Un 1-1 prezioso in vista del prossimo weekend, in cui al “Francesco Sanna” si giocheranno gli ultimi tre match decisivi.

Baseball

In B la Catalana ha fatto bottino pieno ad Alghero contro il Verona, battuto 5-4 e 3-1, e volerà in Veneto per provare a chiudere la pratica partendo da un convincente 2-0.

Un approccio sbagliato è invece costato un rotondo un 0-22 alla Shardana, travolta a Iglesias dal Grosseto in gara1 dei playoff della serie C di baseball. Sotto 0-7 dopo il 1º inning, i gialloblù non sono riusciti a invertire la rotta. «Eravamo molto tesi e nervosi, abbiamo sentito troppo la partita e commesso degli errori banali. Con un approccio mentale diverso l’epilogo sarebbe potuto essere un altro, domenica andremo a Grosseto con uno spirito diverso», ha commentato il capitano Davide Spanu.