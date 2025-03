Supramonte, patto tra quattro paesi 

Un marchio unico per la promozione turistica del Supramonte. Quattro Comuni – Orgosolo, Oliena, Dorgali e Urzulei – hanno deciso di condividere gli obiettivi con un accordo che vede protagonisti anche l’assessorato regionale all’Ambiente e l’agenzia Forestas. Si va dalla protezione della flora e della fauna dei territori alla gestione unitaria di una rete escursionistica, con la possibilità di monitorare in tempo reale le presenze dei turisti. Un passo importante, rispetto al passato, in sintonia con la crescente attenzione per le zone interne.

