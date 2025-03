Supramonte, patto tra Comuni  

Un marchio unico di promozione turistica per il Supramonte. È il frutto di un patto raggiunto tra quattro Comuni, ovvero Urzulei, Orgosolo, Dorgali e Oliena, con Forestas e l’assessorato regionale all’Ambiente che ha l’obiettivo di tutelare e valorizzare questo straordinario territorio. Un traguardo importante dopo un percorso di preparazione andato avanti negli ultimi anni.

L’accordo prevede una serie di interventi cruciali per la protezione della flora e della fauna del Supramonte, una gestione unitaria della rete ciclo escursionistica, che offrirà un’esperienza turistica unica a chi desidera scoprire questo angolo di Sardegna attraverso percorsi che uniscono i quattro paesi. Nel progetto previsto anche un monitoraggio dei flussi turistici, con l’obiettivo di regolamentarli per garantire la sostenibilità e la qualità dell’offerta.

Le idee

«Questo progetto, che da anni inseguivamo, sta finalmente prendendo forma, grazie anche all’accelerazione data dall’incontro di Oliena», commenta il sindaco di Urzulei Ennio Arba che ha annunciato la notizia.

Dopo l’approvazione dell’accordo di programma già ratificato in passato, i Comuni sono pronti a entrare nella fase esecutiva. Un elemento fondamentale di questa intesa è la creazione di un marchio unico per il Supramonte, che avrà il compito di promuovere l’offerta turistica e valorizzare le competenze locali.

L’obiettivo dell’alleanza è creare una visione condivisa del territorio, senza introdurre nuovi enti, ma con un’azione concertata tra tutti i soggetti coinvolti: Forestas, i quattro Comuni e l’assessorato regionale all’Ambiente, che garantirà i fondi necessari.

Sostenibilità

«Nell’ultimo incontro abbiamo definito i dettagli per dare gambe al progetto grazie al supporto della Regione», ha aggiunto il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu.

«Si tratta - aggiunge il primo cittadino del paese dei murales - di un progetto importante anche alla luce del fenomeno che sta prendendo piede in Sardegna, legato al turismo lento e sostenibile, ai camminatori che amano percorrere territori come il Supramonte. Questo rappresenta un veicolo per favorire questo tipo di turismo ambientale e per certi versi spirituale che ha un’ampia platea di estimatori».

Gli obiettivi

I sindaci dei quattro paesi parlano in un unico coro. «Questo - tengono a sottolineare - è un grande passo verso una valorizzazione sostenibile dell’area del Supramonte, un territorio che rappresenta una risorsa straordinaria per la nostra comunità e per tutti coloro che la vogliono visitare».

