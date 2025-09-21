VaiOnline
Sanluri.
22 settembre 2025 alle 00:07

Supporto tecnico ai Comuni 

La Provincia del Medio Campidano ha aderito al progetto nazionale dell’Upi “Province e Comuni”. L’iniziativa mira ad offrire supporto tecnico e amministrativo ai Comuni, disporre di nuovi strumenti digitali grazie alla piattaforma Pi.Co, garantire servizi trasparenti per cittadini e imprese, forma il personale.

«Una sperimentazione innovativa - dice il commissario Roberto Cadeddu - per facilitare il rilancio del ruolo dell’ente di area vasta a supporto dei Comuni, confrontandosi su servizi e progetti». (s. r.)

