San Giovanni.
06 settembre 2025 alle 00:22

Supporto psicologico per i pazienti diabetici 

Nasce un nuovo servizio di supporto psicologico gratuito dedicato ai pazienti della Diabetologia del San Giovanni di Dio.

Grazie alla collaborazione con l'Odv Diabete Zero, il team multidisciplinare formato da diabetologi, infermieri e dietisti dell'Aou, si arricchisce della presenza di due psicologhe. Il servizio, dice Francesco Pili, presidente dell'associazione Diabete Zero, «aiuterà i pazienti e i loro caregiver, attraverso colloqui individuali e di gruppo, ad affrontare la malattia con maggiore serenità e a gestire lo stress psicologico migliorando la propria qualità di vita. Numerosi studi dimostrano, inoltre, che il supporto psicologico permette ai pazienti di seguire correttamente le cure».

Ricevere una diagnosi di diabete può essere un evento improvviso e destabilizzante, capace di generare stress psicologico. Questa patologia, come tutte le malattie croniche, richiede l'acquisizione di nuove abitudini e una gestione costante, aspetti che possono mettere a dura prova non solo l'equilibrio emotivo della persona interessata da diabete ma anche della sua famiglia. Il servizio offerto è in linea con i Livelli essenziali di assistenza (Lea), che garantiscono il supporto psicologico ai pazienti con diabete.

Diabete Zero è attiva dal 2011 con il progetto "DolceMente" che prevede, oltre la collaborazione con strutture ospedaliere, incontri di gruppo e individuali in presenza (nella sede di Via Montanaru 105, Su Planu, Selargius) e online. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'associazione tramite la pagina Facebook "Dolcemente - Il servizio psicologico di Diabete Zero", al numero 393 8813595 o scrivendo a info@diabetezero.it.

