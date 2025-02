Supporto psicologico gratuito 

Il benessere mentale è una componente imprescindibile per la qualità della vita. Ma non tutti dispongono delle risorse necessarie per affrontare il percorso di crescita personale o di guarigione di cui hanno bisogno.

Per rispondere a questa esigenza, “Bene Comune Sardegna” assieme al “Punto Famiglia” delle Acli provinciali ha lanciato un progetto di supporto psicologico dedicato alle persone vulnerabili.

Il progetto prevede incontri gratuiti con uno psicologo per ciascun partecipante, con l’obiettivo di garantire un primo supporto concreto a chi si trova in condizioni di fragilità. Possono aderire anziani, giovani, donne vittime di violenza, immigrati e persone in situazioni di disagio socio-economico. Gli incontri si svolgeranno in un ambiente protetto e riservato, nel rispetto della privacy e delle esigenze di ciascun partecipante. Per informazioni 07043039 o puntofamiglia@aclicagliari.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA