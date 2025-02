Supporto necessario per contenere lo stress 

Quale impatto emotivo?

Il tumulto emotivo in risposta a una diagnosi di tumore al seno può influenzare la salute fisica e il benessere psicologico. Si percepisce un forte rischio, spesso focalizzandosi sulla percentuale molto più esigua di fallimento delle cure, rispetto a quella di successo. Fondamentale un supporto psicologico per contenere l’angoscia e affrontare i cambiamenti fisici, emotivi e di stile di vita nonché i trattamenti che possono essere dolorosi e traumatici. Importante capire come spiegare la malattia ai figli, controllare lo stress, l’ansia o la depressione. Il percorso psicologico potrebbe non finire quando finisce la cura medica, visto che il recupero emotivo potrebbe richiedere più tempo.