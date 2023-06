Uno dei problemi aperti dalla morte di Berlusconi è la successione nel seggio senatoriale di Monza. Sarà riassegnato con elezioni suppletive, sempre col maggioritario: in città molti vorrebbero che lo ereditasse uno della famiglia, ma i figli non sembrano interessati e allora ci sarebbero dei ragionamenti col fratello Paolo. Ma anche lui avrebbe declinato: in pole l'ex sindaco Dario Allevi (ma è passato a FdI) o l’ex parlamentare Andrea Mandelli.