Superyacht da favola nel mare sardo, un tesoro in crescita 

Nella stagione ormai alle battute finali hanno solcato le acque smeraldine anche tre yacht di proprietà degli otto uomini più ricchi del mondo. E oltre al Koru del proprietario di Amazon, Jeff Bezos; e al Wayfinder del fondatore di Microsoft, Bill Gates; sono stati avvistati il Dilbar dell'oligarca russo Alisher Usmanov; Al Mirqab dell'emiro del Qatar, Al Tani; il Flying Fox del proprietario di uno dei più grandi aeroporti dell'Europa orientale, Dmitry Kamenshcik; e il Kaos della titolare della catena di negozi Walmart, Nacy Walton Laurie.

Giganti del mare

Panfili da oltre cento metri le cui presenze, dall’estate 2018 a quella del 2023, sono aumentate del 33 per cento, e in attesa di dati certi, si stima una crescita del 15 per cento nel 2024, prevedendone 1.600 a luglio e 1.900 ad agosto. A dare i numeri, uno studio del Cipnes, in collaborazione con il Polo universitario UniOlbia, che ha analizzato le presenze di superyacht, da Porto Rotondo alla Costa Smeralda, negli ultimi sei anni. In rada o nelle marine di lusso, hanno ormeggiato 16.682 giganti del mare di cui 318 noti in tutto il mondo, la maggior parte appartenenti a magnati americani e russi e (solo) ventisette a italiani: a galla, nel mare gallurese, ci sono stati (almeno) sedici miliardi e mezzo di euro. Ville marina che generano un impatto economico sul territorio da mille e una notte: oltre 40mila euro al giorno dagli yacht sopra i cento metri, più di 45mila da quelli tra i 75 e i 90 metri e circa 18mila dalle imbarcazioni fino a 70 metri.

Il tesoretto

I 417 piedi dello yacht a vela per 18 passeggeri e 40 membri di equipaggio di Bezos, nel 2023 ha lasciato in Gallura 121mila euro per tre giorni di permanenza, il Flying Dagger dell'uomo d'affari polacco Jerzy Starak, 50 metri, navigando per quarantasei giorni ha lasciato 294mila euro e l'Excellence dell'imprenditore nel settore automobilistico americano, Herb Chambers, per otto giorni di presenza, 361mila euro. Dei 172 milioni generati dal turismo nautico in Sardegna, che occupa 1.246 addetti, in Gallura ci sono quattro delle prime cinque aziende a produrre i ricavi: la Marina di Porto Cervo con oltre 16 milioni di euro, la Marina di Porto Rotondo con più di 10 milioni, la North Sardinia Sail a Cala dei Sardi con poco meno di 10 milioni e la Marina di Portisco con quasi 6 milioni.

