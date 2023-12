supertrionfo Brignone, goggia terza 

Dopo Dominik Paris, Federica Brignone. Suona ancora l0inno di Mameli sulle pista della Coppa del mondo di sci e per la valdostana quello nel superG di Val d’Isere è il successo numero 24 in carriera. Staccata Spfia Goccia, ier terza e ferma a 23 in un testa a testa che esalta lo sci azzurro, nella giornata in cui Michela Moioli e Omar Visintin (argento olimpico a Pechino 2022) vincono lo SnowboardCross a squadre misto di Cervinia in Coppa del mondo.

In Francia Brignone scia in modo perfetto e coglie la terza vittoria stagionale in 1’21”58, precedendo di 43 centesimi la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e di 59 una Sofia Goggia brava a salire sul podio nonostante una debilitante influenza. la figlia di Ninna Quario consolida la seconda posizione in classifica generale con 557 punti contro i 620 di Mikaela Shiffrin (ieri uscita così come lara Gut-Behrami e l’azzurra marta Bassino). Dopo due gare, Goggia e Brignone guidano la classifica di superG. Per l'Italia ieri anche il 7° posto della trentina Laura Pirovano in 1’28”38.

«È bellissimo vincere con tutta la famiglia intorno», ha detto felicissima Federica, attesa al traguardo oltre che dal fratello Davide che le fa da allenatore, consigliere e amico, anche dalla mamma (l’ex campionessa oggi fa la giornalista) e da papà Daniele, maestro di sci. «È stata una gara quasi perfetta ma davvero non facile con un fondo mosso. In certe porte c'era ghiaccio ed in altre no ma sono riuscita a fare ripartire subito veloce anche dopo una sbavatura, spingendo sempre più. Mi sono fatta davvero un bel regalo di Natale ma sono felice per il risultato complessivo Siamo ormai una grande squadra».

