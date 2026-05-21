Supertramp! Qui si fa la storia del grande rock 

Tutta la magia di un gruppo che ha segnato la storia della musica, finalmente in arrivo sui palchi dell'Isola: sarà un doppio appuntamento quello con i Century’s Crime, la più importante tribute band europea dei leggendari Supertramp, che oggi e domani illumineranno il Teatro Massimo di Cagliari. Entrambe le serate avranno inizio alle 21, in una preziosa occasione per rivivere l'acclamato repertorio degli autori di “Breakfast in America”, offerta da Sardegna Concerti.

La storia

In un’Inghilterra di fine anni ‘60, che sembrava perdere la spinta creativa della British Invasion, Rick Davies trova il sostegno del mecenate Sam Miesegaes per dar vita a un nuovo progetto: entra così in contatto con Roger Hodgson e, ispirati dal libro “The Autobiography of a Super-Tramp”, assumono l'identità con cui saranno poi conosciuti. Nel 1970 pubblicano così l'omonimo debutto, dalle basse vendite nonostante il successo di critica: e non aiutano i seguenti cambi di formazione, che portano l'anno dopo al disastroso “Indelibly Stamped”, con gli altri membri che lasciano la band e Miesegaes che ritira il suo supporto. Ma una simile catena di eventi, che avrebbe posto fine a ogni altro gruppo, non fa demordere Davies e Hodgson. E il 1973 vede infatti l'incontro con Dougie Thomson (basso), John Helliwell (sax) e Bob Siebenberg (batteria), che insieme a Davies (voce e tastiere) e Hodgson (chitarra e voce) danno finalmente inizio alla formazione classica dei Supertramp. Il successo, ora, non tarda certo ad arrivare: è la svolta di “Crime of the Century” (1974), che scala le classifiche americane con i classici “School” e “Dreamer”, e dei successivi “Crisis? What Crisis?” (1975) e “Even in the Quietest Moments..” (1977). Ma è con una vera pietra miliare della musica che la band britannica conquista la cima: “Breakfast in America” esce nel marzo 1979 ed è subito un capolavoro commerciale, con venti milioni di copie vendute e quattro platini, scolpito nell'immaginario collettivo da indimenticabili hit come “The Logical Song”, “Goodbye Stranger”, “Take the Long Way Home” e la celebre title track.

L’omaggio

Con la cosiddetta età d'oro della band che va a spegnersi all'inizio degli anni ‘80, e le tensioni fra Davies e Hodgson che non vengono placate neanche dal successo di “...Famous Last Words...” (1982), le strade dei due fondatori si separano. Ed è proprio a quel periodo dorato, tra il 1974 e il 1983, che i Century's Crime offriranno il proprio tributo nelle serate di venerdì e sabato: due spettacoli che non saranno esclusivamente per i fan di “Breakfast in America”, ma cercheranno invece di restituire vita a una stagione di grandissima creatività nel rock internazionale, di cui i Supertramp sono stati tra i protagonisti assoluti. L'inconfondibile voce chiara di Davies e il timbro profondo di Hodgson, il pianoforte staccato e l'evocativo sassofono hanno contribuito alle sonorità uniche del gruppo, che i Century's Crime ripercorrono nei grandi successi restando fedeli all'energia di quegli anni, nel variopinto ibrido di progressive, pop, disco e rock'n'roll.

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