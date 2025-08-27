VaiOnline
SuperTennis, ascolti da record 

Dopo l’acquisizione dei diritti televisivi in chiaro fino al 2030 degli Us Open, una nuova giornata da record per SuperTennis, l’emittente della federazione italiana: il match tra Jannik Sinner e il ceco Kopriva, valido per il primo turno degli US Open, ha registrato un ascolto medio di oltre 531.000 spettatori e un picco di share pari al 3,87%, sfiorando quota 4%. «Risultati eccellenti», il commento dei responsabili della rete, anche per l'incontro di Lorenzo Musetti e per il match notturno fra Gomez e Draper, confermando l'altissimo interesse del pubblico italiano per lo Slam newyorkese.

«La federazione - ha sottolineato il presidente Binaghi - non misura il proprio successo solo in termini di risultati sul campo, ma prima ancora nella capacità di rendere il tennis e il padel sempre più popolari e accessibili. Mantenere il torneo americano in chiaro rappresenta una conquista per gli appassionati e una responsabilità che intendiamo portare avanti con attenzione e serietà. Con orgoglio continuiamo a svolgere, di fatto, un ruolo di servizio pubblico».

