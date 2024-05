Superstite racconta l’assedio di Sarajevo 

Un viaggio toccante dentro le storie di una città, Sarajevo, assediata per quattro anni con oltre undicimila morti e mezzo milione di feriti, tra atrocità di guerra, arte e rinascita. L'associazione culturale Giuseppe Verdi e Sirio Teatro Sardegna organizzano per domenica 12 maggio, nello stabile in via 31 marzo 1943 a Monserrato, alle 19 un incontro interamente dedicato alla tragedia della guerra in Bosnia, dal titolo “La lunga notte di Sarajevo, 5 aprile 1992-29 febbraio 1996”.

Ci sarà un ospite d'eccezione, proveniente dal Salone del libro di Torino: Nermin Kahriman, autore nato nella capitale bosniaca dove vive ancora oggi e lavora come guida turistica. Racconterà la sua esperienza di bambino in una città assediata e martoriata. Ci sarà spazio anche per la musica con l'esibizione del tenore Mauro Secci. Per prenotazioni, chiamare al numero 338.7131093.

