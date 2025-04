Supermedi, Aroni è campione italiano 

La Sardegna si riprende una cintura tricolore nel pugilato professionistico. Merito del sassarese Andrea Aroni è il nuovo campione italiano dei pesi Supermedi. Ha conquistato il titolo battendo chi lo deteneva, ovvero il sambenedettese Luca Di Loreto, ai punti in dieci riprese con verdetto unanime (97-94, 96-94; 96-94) nel match disputato venerdì notte sul ring del Palasport “Alberto Mura” di Porto Torres. Per Aroni si è trattato dell'undicesima vittoria in 12 incontri da professionista (unica sconfitta nel 2019 con Eros Seghetti).

«Siamo contenti della prestazione di Andrea», esulta il suo l’allenatore, il maestro Maurizio Muretti. «Era un match difficile, il campione aveva già difeso il titolo. Siamo partiti non con il freno a mano tirato ma con rispetto per l’avversario per capire quale potesse essere la strategia per batterlo e abbiamo azzeccato tutto». Poi la svolta: «Dalla quarta ripresa Andrea è uscito fuori, gli ha fatto sentire i colpi “sotto”, ce lo ha confessato lo stesso avversario. Da lì in poi il campione si è un po’ spento e Andrea grazie a una grande condizione fisica è andato in crescendo e si è portato a casa il match». Il futuro è tutto da scrivere: «Adesso un po’ di meritato riposo. Poi il prossimo obiettivo è difendere il titolo. Poi si vedrà: un passo alla volta».

