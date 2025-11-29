Superiori, nuovi fondi e interventi 

In questo scorcio finale del 2025, visti i tempi ristretti, non sarà possibile definire scelte diverse da quelle già avviate dagli uffici. Lo hanno evidenziato durante l’ultimo Consiglio provinciale il presidente, Paolo Pireddu, e i consiglieri intervenuti alla discussione sulla dodicesima variazione al Dup e al bilancio di previsione 2025. Pireddu ha anticipato che «il prossimo bilancio sarà, in prima stesura, di natura tecnica, con eventuali correzioni da apportare nel corso del 2026. Assicuro il pieno coinvolgimento del Consiglio nella predisposizione delle linee programmatiche e nella future revisioni del prossimo bilancio».

Il vicepresidente, Claudio Pinna, ha elencato alcuni interventi da realizzare in materia di edilizia scolastica e istruzione. Tra le iniziative spicca il progetto “Partecipo e conto” finanziato dalla Regione, che destinerà circa 8mila euro a tutti gli istituti per attività diversificate in base alle esigenze.

Previste anche risorse da destinare all’installazione di sistemi anti-intrusione negli istituti scolastici, un intervento strutturale all’Agrario di Bosa-Montresta e lo stanziamento di 60mila euro per la manutenzione dei macchinari termici in diversi istituti oristanesi. Programmato anche un intervento di efficientamento energetico nel liceo classico “De Castro”. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA