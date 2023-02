Superiori, cantieri per tre milioni 

Le pratiche vanno avanti perché anche la Provincia, benché abbia ormai problemi cronici di mancanza di personale, i soldi europei per il miglioramento degli edifici scolastici di sua proprietà non li vuole perdere. In ballo ci sono un milione e 450 mila euro per il liceo Mariano IV, un milione e 660 mila per l’istituto Polivalente in via Diaz e poco meno di 500 mila euro per l’Alberghiero. E almeno in un caso, la palestra del Polivalente, bisogna intervenire al più presto perché i problemi di stabilità sono ormai stati accertati.

Mariano IV

Il progetto di “Riqualificazione architettonica e funzionale della palestra di pertinenza dell’istituto Mariano IV” incassa 600 mila euro. La Provincia prevede di sistemare i bagni, gli impianti, la messa insicurezza e l’efficientamento energetico ma «si opererà esclusivamente sulle palestre del plesso scolastico e non sull’edificio oggetto delle attività didattiche, dove è stato appaltato l’intervento di adeguamento funzionale finanziato con il Decreto 217 del Miur per 850 mila euro che avrà avvio a marzo», si legge nella determina.

Sempre nel documento si sottolinea anche come «lo studio di vulnerabilità sismica eseguito sulla palestra attesta un indice di vulnerabilià sismica pari a 0,88, per cui non risulta necessaria la realizzazione di opere di miglioramento sismico».

Polivalente in via Diaz