Superhando, serve un partner 

La prima pietra è stata messa nell’aprile del 2010. Doveva nascere Superhando, l’ospedale dell’handicap e delle protesi con una officina di progettazione, fabbricazione, manutenzione e certificazione di arti innovativi. L’opera non è mai stata inaugurata. Spesi una decina i milioni tra fondi europei, statali e regionali. A distanza di 15 anni, con la struttura che nel frattempo ha subito pesanti danni, la Regione ha risposto all’ennesimo appello del Comune di Settimo, aprendo le speranze per una possibile apertura del “Centro”.

Con una delibera di pochi giorni fa «si dà mandato al Comune di Settimo di pubblicare un’indagine esplorativa propedeutica all’affidamento per la realizzazione e la gestione del Centro Superhando all’interno di un catalogo di servizi individuati e che potrebbero essere proposti dai soggetti interessati alla gestione della struttura». In buona sostanza si punta su una manifestazione di interesse per affidare la gestione di Superhando. Quasi un colpo di scena dopo anni di delusioni (il Comune aveva anche nominato un legale per perorare la sua causa».

«Per ora - dice il sindaco Gigi Puddu - siamo soddisfatti. Dopo anni di silenzio, finalmente una risposta: vigileremo con grande attenzione sul proseguimento del percorso affinché Superhando non rimanga un’eterna incompiuta, ma possa diventare davvero un elemento di crescita e sviluppo per la nostra comunità».

Il progetto e poi la sua realizzazione erano il frutto di un accordo di programma stipulato tra la Regione, la Asl e il Comune di Settimo che prevedeva il dislocamento di diversi servizi gestiti dalla Asl nella struttura di Settimo. «Per tutta una serie di responsabilità ed inadempimenti, non certamente attribuibili al Comune di Settimo - aggiunge il sindaco Puddu - l’accordo di programma non si è mai effettivamente concretizzato: la mancata entrata in esercizio della struttura ha causato uno spreco di denaro pubblico. Ora la prima importante risposta dalla Regione che ha dimostrato di credere su questo progetto anche con la creazione nell’assessorato alla Sanità di un gruppo tecnico ad hoc che in questi mesi si è confrontato con il Comune e con il Plus 21». (r. s.)

