SuperHando, l’eterna incompiuta è diventata un pericolo 

La prima pietra è stata posta nell’aprile del 2016 in un’area di via I maggio, vicina al Parco degli ulivi: da allora SuperHando ha inghiottito otto milioni di euro. La struttura di Settimo San Pietro destinata al recupero di persone con disabilità, realizzata senza scale o altre barriere architettoniche, è stata quasi ultimata. Non ci ha mai messo piede un medico né un paziente ma solo vandali e teppisti, che hanno abbattuto porte e altri infissi e demolito persino i servizi igenici. Otto milioni finora buttati all’aria.

L’obiettivo, si era detto il giorno della “prima pietra” era garantire assistenza, cure e protesi alle persone più sfortunate, non autosufficienti già dalla nascita o per casi della vita, leggi traumi legati ad incidenti. SuperHando, era stato detto, doveva diventare una tra le più complesse e articolate strutture in grado di dare risposte importanti a chi vive con l’handicap, garantendo percorsi di rieducazione, di reinserimento nel sociale e di recupero delle funzioni di una persona normale.

Ora l’obiettivo è recuperare comunque la struttura milionaria, magari per adattarla a servizi sociali e assistenziali. Tempo fa il Comune di Settimo ha condiviso con la Asl, l’assessorato alla Sanità della Regione e il Centro regionale di programmazione il piano di ridefinizione del progetto Superhando. Ancora non è stato fatto nulla.

«La scorsa settimana – dice il sindaco Gigi Puddu – c’è stato finalmente un sopralluogo da parte di tecnici e funzionari delle Politiche sociali dell’assessorato alla Sanità. Venerdì sono stato io in Regione con un nostro funzionario. Il problema è grosso, annoso e ci preoccupa. La struttura, dopo le continue azioni di vandalismo subite negli ultimi anni, sta diventando pericolosa. La Regione ha un suo piano: vada avanti, ce lo presenti». Il Comune, prosegue il sindaco, è aperto «a ogni soluzione che garantisca la ripresa e la conclusione dei lavori e quindi l’utilizzo della struttura. Il fabbricato va utilizzato con una programmazione a livello territoriale. L’importante è che non resti così com’è oggi. Regione e Asl – chiude Puddu – hanno l’obbligo di trovare una soluzione. La Asl in particolare ha fatto scelte diverse rispetto a quelle programmate quando si è deciso di realizzare Superhando. Ora ne tragga le conclusioni e ci faccia sapere quali sono i suoi progetti legati all’utilizzo di questa struttura, finanziata dalla Regione. Il Comune ne è proprietario: da anni attende di sapere quale futuro è previsto sull’utilizzo di questo fabbricato». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA